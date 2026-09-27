Agreden encapuchados a policías en la Ciudad de México

Elementos policiales repelieron el ataque de un grupo de personas encapuchadas que arrojaron proyectiles en la alcaldía Cuauhtémoc.

Un grupo de personas encapuchadas protagonizó un conato de violencia en la intersección de las calles Florencia y Hamburgo, dentro de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras lanzar proyectiles contra elementos de seguridad de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), los manifestantes embozados comenzaron a arrojar piedras y diversos objetos contundentes en contra de los uniformados que resguardaban la zona.

Tras replegar la agresión, los policías capitalinos lograron asegurar en la vía pública una bolsa de color naranja que contenía piedras de diversos tamaños, así como botellas de vidrio y plástico y envoltorios, junto con otros objetos diseñados o acopiados con el fin de agredir al personal de seguridad.

#Manifestación l En las calles de #Florencia y #Hamburgo, colonia #Juárez, alcaldía @AlcCuauhtemocMx, personas encapuchadas comenzaron a arrojar piedras en contra de los uniformados, por lo que policías de la #SSC aseguraron una bolsa con piedras, botellas y otros objetos que… pic.twitter.com/yfNjlnx1Du — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 26, 2026 Las autoridades publicaron imágenes y videos del material incautado como parte de la evidencia sobre las acciones violentas registradas durante las movilizaciones en la zona. La SSC mantuvo el despliegue operativo en los alrededores de Paseo de la Reforma para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de peatones y comerciantes.