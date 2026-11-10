Agreden a poblador durante bloqueo en Autopista del Sol

Manifestantes de Tilapa atacaron a un poblador de Petaquillas que solicitaba abrir el tránsito a la altura del Parador del Marqués.

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Momentos de alta tensión se vivieron en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo, Guerrero, luego de que un grupo de manifestantes agrediera a un habitante de la comunidad de Petaquillas que únicamente solicitaba la apertura de un carril para permitir la circulación vehicular.

El incidente ocurrió tras más de tres horas de interrupción total del tránsito. De acuerdo con los reportes, la víctima intentó dialogar con los inconformes —provenientes de la localidad de Tilapa— para agilizar el paso, pero fue atacada a palazos hasta caer al suelo. Durante la agresión, una mujer intervino lanzándose sobre el afectado para protegerlo de los golpes hasta que lograron separarlos, todo esto a pocos metros de una patrulla policial que no intervino en el momento.

Exigencias dirigidas al Gobierno del Estado

Los manifestantes mantienen el cierre en la arteria vial como medida de presión hacia la gobernadora Evelyn Salgado, a quien le exigen el cumplimiento de un compromiso previo relacionado con la adquisición de terrenos.

El hecho generó indignación entre los automovilistas y pobladores de la zona, mientras la vialidad permanece fuertemente afectada y se aguarda una respuesta institucional para liberar el tramo carretero y resguardar la seguridad de la ciudadanía.