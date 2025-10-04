Agreden a abuelita por no cuidar a bisnieto en Aguascalientes

Un hombre y su hija agredieron física y psicológicamente a su familiar después de que presuntamente se negó a cuidar a su bisnieto. Fueron vinculados a proceso

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Ricardo “N”, señalado como probable responsable del delito de violencia familiar.

Un hombre y su hija fueron vinculados a proceso en Aguascalientes por agredir física y psicológicamente a su madre y abuela, respectivamente, porque presuntamente la mujer se negó a cuidar a su bisnieto.

Los hechos se registraron el 22 de septiembre en el domicilio de la víctima ubicado en la colonia Vinsa sector San Marcos y fue la tarde de este jueves cuando el hombre identificado como Ricardo "N" y Tifany "N", fueron vinculados a proceso por el delito de violencia familiar.

Tras la agresión, la víctima acudió a interponer su denuncia por el delito de lesiones; sin embargo, días después acudió para desistirse de los cargos. A pesar de ello, se inició de oficio una carpeta por violencia familiar, debido a la gravedad de las heridas que presentaba la afectada.

Durante la audiencia inicial en atención a la gravedad de los hechos y al riesgo que representa para la víctima, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de los imputados.

De igual manera, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la agente del Ministerio Público continuará recabando pruebas que fortalezcan el caso.