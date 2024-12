 Agrede a estudiantes con un martillo: 'Disfruten el show'

Estudiantes de una preparatoria en Jalisco vivieron momentos de terror cuando uno de sus compañeros golpeó a otros en la cabeza con un martillo.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en la preparatoria San Andrés, en Guadalajara ubicada sobre avenida Circunvalación Oblatos.

El presunto agresor de 17 años inició una transmisión en vivo para grabar la masacre escolar que tenía planeada, la cual fue frustrada por sus compañeros.

De acuerdo con las imágenes, el alumno se levantó de su lugar luego de iniciar la transmisión en vivo y comenzó a golpear a sus compañeros con un martillo, mientras el resto de estudiantes salió huyendo del salón.

Una de las víctimas fue quien sujetó al presunto agresor y en ese momento apoyado por otros compañeros lo sometieron entre golpes.

Los hechos fueron reportados a la Policía Municipal quienes arribaron a las instalaciones para detener al sospechoso y realizar las primeras investigaciones.

Mientras que los jóvenes lesionados fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia y se encuentran fuera de peligro.

Según reportes, al agresor se le decomisaron otros objetos como un arma blanca, unas pinzas de corte y una botella de alcohol.

Cabe señalar que el presunto agresor anticipó en redes sociales que llevaría a cabo un ataque al cual calificó de un evento 'nacional'.

"Ya llegó el momento. No crean que unas lágrimas y pésames me van a detener. He invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión", se lee en sus redes sociales.

También compartió la vestimenta que usaría y las herramientas que utilizaría para amedrentar a sus compañeros al interior de la preparatoria.

El estudiante también transmitió con su celular la agresión la cual titulo: 'Masacre escolar. Disfruten el show'.

La fiscalía de Jalisco detalló que el adolescente ya se encuentra detenido, por lo que se espera que ofrezcan detalles sobre su situación jurídica y el inicio de las investigaciones correspondientes.

