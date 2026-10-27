Agradece Lula felicitación de Sheinbaum tras victoria electoral

El presidente de Brasil destacó señaló que México y Brasil deben defender sus soberanías, además de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum, la llamada telefónica que recibió este lunes 26 de octubre para felicitarlo por su reelección y afirmó que su triunfo electoral representa al pueblo brasileño y a las democracias de América Latina.

En una publicación en su cuenta oficial, Lula destacó el contacto con Sheinbaum y señaló que México y Brasil deben defender sus soberanías, además de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Lula destaca la soberanía y la cooperación entre México y Brasil

El mandatario brasileño sostuvo que la victoria obtenida en las elecciones del 25 de octubre trasciende el resultado de las urnas y constituye un respaldo a la democracia en la región. También destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía nacional.

La llamada ocurrió después de que Sheinbaum anunciara durante su conferencia matutina que se comunicaría con Lula para felicitarlo por su triunfo, en el que obtuvo 51.78% de los votos frente a 48.22% de su rival, Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados electorales brasileños.

Sheinbaum calificó el triunfo como una bocanada de aire fresco

La presidenta mexicana celebró la reelección de Lula y consideró que el resultado representa una señal positiva para América Latina y el Caribe, luego de una serie de elecciones presidenciales en las que habían triunfado candidatos conservadores.

Sheinbaum describió la victoria como el respaldo a un gobierno y un movimiento popular que representan a su pueblo. También expresó su afinidad política con la administración brasileña, aunque sostuvo que México mantiene relaciones con gobiernos de distintas ideologías.

El resultado electoral mantiene a México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, bajo gobiernos de izquierda. La mandataria mexicana también dejó abierta la posibilidad de viajar a Brasil y señaló que ambos países buscarán retomar proyectos conjuntos, entre ellos la cooperación entre Pemex y Petrobras.

Morena felicita a Lula y destaca el respaldo popular

Por su parte, Morena felicitó a Lula da Silva por su triunfo electoral y afirmó que el resultado representa una esperanza para América Latina y el mundo. En un comunicado difundido el 25 de octubre, el partido mexicano también reconoció al Partido de los Trabajadores, a sus aliados y a los movimientos sociales que respaldaron la candidatura del mandatario brasileño.

Morena sostuvo que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse y que corresponde al pueblo brasileño decidir su futuro sin presiones extranjeras. Además, señaló que la soberanía nacional debe prevalecer frente a intereses externos.

Los mensajes de Lula, Sheinbaum y Morena reflejan la cercanía política entre sus proyectos y colocan la defensa de la soberanía, la democracia y la cooperación bilateral entre los temas centrales de la relación entre México y Brasil.