Afirma SRE que EUA no ha mostrado pruebas contra Rocha Moya

Por: Carlos Nava 12 Mayo 2026, 16:54 Compartir

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su administración no tiene reportes de nuevas solicitudes de investigación contra otros servidores

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que se mantiene a la espera de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue evidencia sustancial respecto a los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Diplomacia en curso Roberto Velasco, titular de la SRE, informó que la postura de México ha sido formalizada mediante una nota diplomática enviada tanto a la embajada estadounidense en territorio nacional como a las autoridades en Washington. "Se envió una nota diplomática como se hace siempre... estamos esperando la respuesta del Departamento", señaló Velasco, destacando que, a pesar de la fluidez en la comunicación bilateral, aún no se ha recibido el sustento documental de dichas acusaciones.

Postura de Presidencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su administración no tiene reportes de nuevas solicitudes de investigación contra otros servidores públicos. No obstante, fue enfática al señalar que México no actuará por mera consigna externa.

La mandataria subrayó que cualquier proceso judicial o solicitud de detención debe cumplir con dos requisitos innegociables: primero, el apego estricto al marco constitucional y jurídico mexicano; además de la presentación de pruebas contundentes que respalden los cargos.