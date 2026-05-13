Afirma SRE que EUA no ha mostrado pruebas contra Rocha Moya

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que se mantiene a la espera de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue evidencia sustancial respecto a los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Diplomacia en curso
Roberto Velasco, titular de la SRE, informó que la postura de México ha sido formalizada mediante una nota diplomática enviada tanto a la embajada estadounidense en territorio nacional como a las autoridades en Washington.
"Se envió una nota diplomática como se hace siempre... estamos esperando la respuesta del Departamento", señaló Velasco, destacando que, a pesar de la fluidez en la comunicación bilateral, aún no se ha recibido el sustento documental de dichas acusaciones.