Afirma Sheinbaum máximo nivel de inversión extranjera en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que el país alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera al lograr $34,265 millones de dólares

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que el país alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera en un segundo trimestre, al lograr $34,265 millones de dólares, y presumió que ni siquiera la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos pudo debilitar la economía mexicana.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son $34,265 millones de dólares. 2025 supera los $31,096 (millones de dólares) del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble del 2017”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que el “mito del oscurantismo neoliberal” establecía que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación; que si aumentaba el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.

Ante ello, señaló que con estos datos “se demuestra que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”.

El récord alcanzado en el segundo trimestre de 2025, fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

Además, ocurre mientras se espera el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría empezar en el segundo semestre de 2025, frente a lo previsto originalmente para 2026, lo que ayudaría a reducir la incertidumbre y mejorar el clima de inversión en el país.