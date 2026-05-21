Afirma Omar García Harfuch que Rubén Rocha sigue en Sinaloa

El titular de la SSPC detalló que el gobierno de México no le ha asignado agentes federales para su resguardo y únicamente cuenta con personal estatal
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró la tarde de este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha abandonado el país y se localiza en territorio sinaloense, disipando los rumores sobre su presunta huida tras los señalamientos de la justicia estadounidense.
Durante una conferencia de prensa enfocada en los avances y detenciones del Operativo Enjambre, García Harfuch fue cuestionado sobre el paradero del mandatario morenista. Al respecto, el funcionario federal enfatizó que la localización de Rocha Moya no se mantiene bajo secreto.
“Está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación”, afirmó de manera tajante el secretario.
Ante las especulaciones sobre la seguridad que rodea al gobernador con licencia, el titular de la SSPC detalló que el gobierno de México no le ha asignado agentes federales para su resguardo.
Agregó que el mandatario con licencia no cuenta con ningún tipo de apoyo o escoltas por parte de corporaciones de la federación; sin embargo, al mantener formalmente su investidura como gobernador (pese a la licencia), su protección actual corre a cargo de elementos adscritos a la seguridad estatal de Sinaloa.
Las tensiones en torno al mandatario sinaloense escalaron a raíz de las investigaciones e informes que lo vinculan con las estructuras de mando del Cártel de Sinaloa, particularmente tras la captura en suelo estadounidense de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.