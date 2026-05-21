Afirma Omar García Harfuch que Rubén Rocha sigue en Sinaloa

Por: Carlos Nava 20 Mayo 2026, 18:36 Compartir

El titular de la SSPC detalló que el gobierno de México no le ha asignado agentes federales para su resguardo y únicamente cuenta con personal estatal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró la tarde de este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha abandonado el país y se localiza en territorio sinaloense, disipando los rumores sobre su presunta huida tras los señalamientos de la justicia estadounidense. Durante una conferencia de prensa enfocada en los avances y detenciones del Operativo Enjambre, García Harfuch fue cuestionado sobre el paradero del mandatario morenista. Al respecto, el funcionario federal enfatizó que la localización de Rocha Moya no se mantiene bajo secreto. “Está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación”, afirmó de manera tajante el secretario.

Sin escoltas federales

Ante las especulaciones sobre la seguridad que rodea al gobernador con licencia, el titular de la SSPC detalló que el gobierno de México no le ha asignado agentes federales para su resguardo.

Agregó que el mandatario con licencia no cuenta con ningún tipo de apoyo o escoltas por parte de corporaciones de la federación; sin embargo, al mantener formalmente su investidura como gobernador (pese a la licencia), su protección actual corre a cargo de elementos adscritos a la seguridad estatal de Sinaloa.

Lejos del ojo público

La ola de rumores sobre el paradero de Rubén Rocha Moya se intensificó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente por presuntos nexos con el narcotráfico.

Las tensiones en torno al mandatario sinaloense escalaron a raíz de las investigaciones e informes que lo vinculan con las estructuras de mando del Cártel de Sinaloa, particularmente tras la captura en suelo estadounidense de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

En declaraciones y cartas atribuidas al propio Zambada, se sugirió que el día de su captura se habría planeado una reunión en la que supuestamente participaría Rocha Moya, lo que desató un escrutinio internacional sobre su administración y provocó que el mandatario solicitara licencia a su cargo para enfrentar los señalamientos.