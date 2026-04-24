Afirma Lemus que Jalisco está listo para el Mundial

El estado alista detalles para recibir visitantes en el torneo y el mandatario confía en la logística y extendió invitación al rey Felipe VI para asistir.

El gobernador Pablo Lemus aseguró que Jalisco está listo para el Mundial de futbol y afirmó que la entidad cuenta con las condiciones necesarias para recibir a visitantes nacionales e internacionales. El gobernador señaló que Guadalajara será una de las sedes clave y expresó confianza en la organización del evento.

En entrevista, el mandatario destacó que la ciudad recibirá partidos de la justa, entre ellos el encuentro entre España y Uruguay, programado para el 26 de junio, lo que colocará a la entidad en el foco internacional.

¿Está preparado Jalisco para el Mundial?

Pablo Lemus afirmó que el estado se encuentra completamente listo para albergar los partidos asignados y recibir a miles de visitantes. Subrayó que no existe preocupación en torno a la logística del evento.

“Completamente preparados. No hay nada que me quite el sueño. Estoy seguro que todos los visitantes se van a ir enamorados de la ciudad y del estado”

El gobernador también destacó el ambiente de la ciudad, al señalar que Guadalajara se caracteriza por su hospitalidad y por ofrecer experiencias culturales que acompañarán el desarrollo del torneo.

Infraestructura y beneficios para la entidad

El mandatario explicó que los trabajos realizados con motivo del Mundial han servido para mejorar la infraestructura local, con proyectos que permanecerán más allá del evento deportivo.

Indicó que estas obras forman parte de una estrategia para posicionar a Jalisco en el escenario global, utilizando el torneo como una oportunidad para fortalecer su desarrollo urbano y turístico.

Invitación al rey Felipe VI

Durante la entrevista, Pablo Lemus extendió una invitación al rey de España, Felipe VI, para asistir al partido entre la selección española y Uruguay en Guadalajara.

“Sería un grandísimo honor que el rey visitara Jalisco, que estuviera presente para el partido”

El gobernador resaltó los vínculos históricos entre México y España, al referirse a ambos como pueblos con raíces compartidas.