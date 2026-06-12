Aficionado extranjero sufre infarto previo partido en CDMX

Un aficionado extranjero sufrió un infarto antes del arranque del partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la inauguración de la Copa Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México.
La situación movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al personal médico que se encontraba desplegado en el inmueble para atender cualquier emergencia durante el evento.
Fue trasladado a un hospital
De acuerdo con la SSC, el hombre recibió atención inmediata por parte de los servicios médicos instalados en el estadio, quienes lograron estabilizarlo antes de coordinar su traslado a un hospital para recibir atención especializada.
Las autoridades informaron que el aficionado permanece bajo observación médica y que su estado de salud se reporta estable.
"Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto", informó la dependencia.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026
Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry
Autoridades no revelan identidad
Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad ni la nacionalidad del aficionado. Las autoridades tampoco precisaron su edad ni las circunstancias en las que ocurrió la emergencia médica dentro del recinto.