Aficionado extranjero sufre infarto previo partido en CDMX

Las autoridades tampoco precisaron su edad ni las circunstancias en las que ocurrió la emergencia médica dentro del recinto.

Un aficionado extranjero sufrió un infarto antes del arranque del partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la inauguración de la Copa Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La situación movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al personal médico que se encontraba desplegado en el inmueble para atender cualquier emergencia durante el evento.

Fue trasladado a un hospital

De acuerdo con la SSC, el hombre recibió atención inmediata por parte de los servicios médicos instalados en el estadio, quienes lograron estabilizarlo antes de coordinar su traslado a un hospital para recibir atención especializada.

Las autoridades informaron que el aficionado permanece bajo observación médica y que su estado de salud se reporta estable.

"Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto", informó la dependencia.

La #SSC informa:



Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

Autoridades no revelan identidad

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad ni la nacionalidad del aficionado. Las autoridades tampoco precisaron su edad ni las circunstancias en las que ocurrió la emergencia médica dentro del recinto.