Afecta megasocavón de 10 metros importante avenida en Guadalajara

Elementos de la Policía Vial realizan las evaluaciones correspondientes sobre los daños ocasionados por las precipitaciones.

Las intensas lluvias registradas este domingo 14 de junio en el Área Metropolitana de Guadalajara provocaron la formación de un megasocavón de aproximadamente 10 metros de longitud sobre los carriles laterales de la avenida López Mateos Sur, generando importantes afectaciones a la circulación vehicular.

El hundimiento se localiza en el cruce con la calle Pléyades, a la altura de la colonia La Calma, en sentido de norte a sur. Ante el riesgo para automovilistas y peatones, autoridades viales implementaron un cierre total de los carriles laterales de esta transitada arteria.

@Trafico_ZMG Por la lluvia del día de hoy, se abrió un socavón en la lateral de López Mateos sur a la altura de Petco. pic.twitter.com/P5l2lCD5xQ — DAMARA FRANCO (@damara_fco) June 15, 2026

Autoridades cierran la zona y recomiendan rutas alternas

Elementos de la Policía Vial acordonaron el área y restringieron el paso para evitar accidentes, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes sobre los daños ocasionados por las precipitaciones.

Debido a la reducción en la capacidad vial, las autoridades recomendaron a los conductores anticipar sus traslados y utilizar vías alternas. Entre las opciones sugeridas se encuentra tomar la avenida Mariano Otero, continuar por las calles Pléyades o Pegaso y posteriormente reincorporarse a López Mateos Sur.

Las lluvias continúan generando afectaciones en distintos puntos de la zona metropolitana, por lo que se mantiene el llamado a extremar precauciones al conducir.