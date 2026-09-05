Afecta brote de salmonella a 135 médicos en hospital de CDMX

El brote fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se detectó un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga informó de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonella que ha afectado a 135 médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el comedor institucional.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud y el propio hospital, el evento fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se detectó un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Hasta su último corte, 41 personas permanecen hospitalizadas para vigilancia y tratamiento, aunque todas se encuentran estables y bajo atención médica, precisó la institución.

Como parte de la investigación, se realizaron estudios de laboratorio que confirmaron la presencia de salmonella en los casos analizados.

En dos de ellos también se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), una bacteria capaz de provocar cuadros gastrointestinales.

El hospital señaló que, ante la situación, suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor destinado a médicos residentes y activó una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

La institución no precisó cuántas personas consumieron los alimentos vinculados temporalmente con el brote, ni cuántos de los 135 médicos afectados ya fueron dados de alta o continúan con síntomas sin requerir hospitalización.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente concreta del brote y definir medidas adicionales de prevención y control, según precisaron las autoridades sanitarias.

El Hospital General de México, una de las principales instituciones públicas de atención médica especializada del país y ubicada en la capital, indicó que mantiene vigilancia sobre las personas expuestas mientras avanzan los análisis sanitarios.