Aeropuerto de Puerto Vallarta reabre tras el huracán Simón

En Puerto Vallarta, el siguiente paso será la recuperación de los itinerarios comerciales. Para los viajeros con reservaciones durante el periodo afectado

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reanudará sus operaciones comerciales el martes 13 de octubre, luego del cierre provocado por las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón.

La reapertura permitirá recuperar la conexión aérea con el destino turístico, aunque la reanudación de cada vuelo dependerá de la programación de las aerolíneas.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la mejora del tiempo permitió adelantar la apertura de la terminal mediante un esquema de dos etapas, acordado con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Reapertura comenzó con aeronaves oficiales

La primera etapa inició a las 14:30 horas del lunes 12 de octubre, cuando el aeropuerto quedó habilitado exclusivamente para operaciones de aeronaves oficiales. La segunda contempla la apertura para todo tipo de vuelos, incluidos los comerciales, a partir del martes 13.

GAP pidió a los pasajeros consultar directamente con su compañía aérea el estatus y horario de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto. La autorización para operar en la terminal no implica que todos los itinerarios se restablezcan al mismo tiempo.

La suspensión comenzó a las 18:00 horas del sábado 10 de octubre.

Inicialmente, se había previsto recuperar operaciones a las 08:00 del lunes 12, pero las condiciones meteorológicas obligaron a extender el cierre hasta las 08:00 del martes 13. El anuncio de reapertura gradual modificó ese último esquema.

🚨 Actualización sobre el huracán Simón | #AeropuertoDePuertoVallarta Informamos a nuestros pasajeros que, tras la mejora en las condiciones meteorológicas y en coordinación con las autoridades aeronáuticas, la reapertura del aeropuerto se realizará de manera gradual. ✈️ A partir del martes 13 de octubre, se permitirá nuevamente todo tipo de operaciones, incluidos los vuelos comerciales. La reanudación de los vuelos dependerá de cada aerolínea. Recomendamos contactarlos directamente para confirmar el estatus y horario de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto. Agradecemos su comprensión. — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 12, 2026 Cancelaciones afectaron conexiones desde otros aeropuertos Las restricciones por Simón también repercutieron en vuelos hacia el Pacífico mexicano desde otras terminales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó sobre cancelaciones y demoras durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre, y recomendó mantener comunicación con las aerolíneas. Volaris anunció la cancelación de sus operaciones del 10 y 11 de octubre desde y hacia Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Colima. Aeroméxico, por su parte, difundió una política de protección para clientes afectados por el fenómeno, cuyas condiciones deben consultarse directamente con la empresa. En el comunicado de reapertura de Puerto Vallarta no se incluyó un balance de vuelos cancelados ni de pasajeros afectados por la suspensión. Manzanillo recuperó operaciones el lunes El Aeropuerto Internacional de Manzanillo, que también suspendió actividades ante Simón, reanudó sus operaciones a las 08:00 horas del lunes 12 de octubre, una vez concluida la vigencia del aviso aeronáutico que establecía su cierre temporal. En Puerto Vallarta, el siguiente paso será la recuperación de los itinerarios comerciales. Para los viajeros con reservaciones durante el periodo afectado, la confirmación de la aerolínea será necesaria para conocer si su salida mantiene el horario, fue reprogramada o continúa cancelada.