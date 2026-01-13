Info 7 Logo
Aeropuerto de CDMX suspende vuelos por extrema neblina

Por: Diana Leyva

12 Enero 2026, 09:11

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez compartió esta información, con el fin de salvaguardar la seguridad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que la presencia de neblina provocó que las operaciones se suspendieran, incluidos los aterrizajes y despegues programados durante la mañana de este lunes.

Sin embargo, esta no es la primera ocasionó que sucede esto. El pasado 31 de diciembre, se presentó la misma situación previo a la llegada del Año Nuevo. En esta ocasión, fueron aproximadamente dos horas las que tardaron en reanudar operaciones.

