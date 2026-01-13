Aeropuerto de CDMX suspende vuelos por extrema neblina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que la presencia de neblina provocó que las operaciones se suspendieran, incluidos los aterrizajes y despegues programados durante la mañana de este lunes.
A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez compartió esta información, con el fin de salvaguardar la seguridad.
#AIBJinforma— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026
Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues.
Sin embargo, esta no es la primera ocasionó que sucede esto. El pasado 31 de diciembre, se presentó la misma situación previo a la llegada del Año Nuevo. En esta ocasión, fueron aproximadamente dos horas las que tardaron en reanudar operaciones.
