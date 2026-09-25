Advierten que Huracán Polo puede volver a categoría 5

Las autoridades marítimas prevén que el fenómeno vuelva a la categoría cinco mientras avanza paralelo a Colima y Michoacán.

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que el Huracán Polo avanza como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, desplazándose de forma paralela a las costas de México con dirección oeste-noroeste. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 240 km/h con rachas que alcanzan los 305 km/h.

De acuerdo con las autoridades marítimas, el centro del ciclón se ubica a 253 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 364 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se prevé que durante las próximas horas Polo pueda intensificarse a categoría 5, para posteriormente perder fuerza y regresar a categoría 4.

Efectos en el litoral y puertos cerrados

El paso de la tormenta genera condiciones meteorológicas adversas desde Chiapas hasta Nayarit, presentando oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en toda la franja costera del Pacífico central y sur.

Mientras que en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son afectados con lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de puertos como lo son el Puerto Acapulco y Puerto Zihuatanejo, ubicados en Guerrero, mientras que en el puerto de Márquez restringieron el cierre a solo embarcaciones menores; en Michoacán cerraron el Puerto Lázaro Cárdenas.

En el Puerto Escondido de Oaxaca y Puerto Barra de Navidad en Jalisco, también cerraron un cierre parcial, solo para embarcaciones menores.