Advierten aumento de hasta 171% en casos de Parkinson en México

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no solo afecta el movimiento, sino también funciones cognitivas y la capacidad para realizar actividades

Especialistas advirtieron que los casos de Parkinson en México podrían incrementarse hasta un 171% para el año 2050, una cifra considerablemente superior al promedio global, impulsada por factores como el envejecimiento poblacional, la exposición a sustancias tóxicas y los diagnósticos tardíos.

De acuerdo con un estudio internacional publicado en The BMJ (2024), a nivel mundial se proyecta un aumento del 112%, lo que implicaría que más de 25 millones de personas vivan con esta enfermedad en las próximas décadas.

Sin embargo, en el caso de México, los especialistas señalan que el crecimiento será más acelerado debido a una transición demográfica más rápida y a condiciones regionales específicas que influyen en el desarrollo del padecimiento.

Factores que impulsan el aumento de casos

Los expertos indicaron que aproximadamente el 89% del incremento en los casos está directamente relacionado con el envejecimiento de la población, mientras que otra parte responde al crecimiento demográfico.

No obstante, también advirtieron que existen factores ambientales que están contribuyendo al aumento, particularmente la exposición a plaguicidas, solventes y otros tóxicos inorgánicos.

“Lo que más se ha identificado son plaguicidas y los tóxicos inorgánicos como solventes”, explicó Mayela Rodríguez, especialista en neurología y neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Estos elementos, señalaron, pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, especialmente en regiones con alta actividad agrícola e industrial.

Desigualdad regional y diagnóstico tardío

El comportamiento del Parkinson en México no es uniforme. De acuerdo con especialistas, las entidades con mayor actividad agrícola e industrial presentan tasas más elevadas, lo que sugiere una relación entre el entorno y el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Además, advirtieron que en el país persiste un problema de diagnóstico tardío, ya que muchos pacientes son identificados más de siete años después de la aparición de los primeros síntomas.

Esta situación provoca que las personas lleguen a consulta con afectaciones motoras más avanzadas, lo que dificulta el control de la enfermedad desde etapas iniciales.

Los especialistas enfatizaron que el Parkinson no se limita al temblor, sino que puede manifestarse de forma sutil con señales como cambios en la escritura, alteraciones en la expresión facial o pérdida del olfato, síntomas que suelen pasar desapercibidos.

Impacto en la calidad de vida

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no solo afecta el movimiento, sino también funciones cognitivas y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Con el paso del tiempo, el padecimiento genera un deterioro progresivo en la calidad de vida de los pacientes, lo que también impacta a sus familias y cuidadores.

Opciones de tratamiento y avances médicos

En cuanto al tratamiento, los especialistas destacaron que existen terapias farmacológicas como la levodopa, que permite controlar los síntomas en etapas iniciales y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En casos más avanzados, se puede recurrir a la estimulación cerebral profunda, un procedimiento quirúrgico que consiste en la implantación de electrodos en áreas específicas del cerebro para regular la actividad neuronal.

Esta técnica puede reducir hasta en 70% las alteraciones motoras en pacientes seleccionados, especialmente cuando los medicamentos dejan de ser suficientes.

No obstante, los expertos subrayaron que el tratamiento debe ser integral, personalizado y oportuno, iniciando desde las primeras etapas para retrasar la progresión de la enfermedad.

Importancia de la detección temprana

Aunque actualmente no existe una forma comprobada de prevenir el Parkinson, los especialistas coincidieron en que adoptar hábitos saludables, reducir la exposición a sustancias tóxicas y acudir al médico ante los primeros síntomas puede ayudar a retrasar su avance.

En este contexto, hicieron un llamado a fortalecer la detección temprana y la atención oportuna, con el objetivo de enfrentar el incremento proyectado y reducir el impacto de esta enfermedad en la población mexicana.