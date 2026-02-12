Advierte informe pobreza laboral en industria textil mexicana

El 72 % de las personas empleadas en la industria de la moda en México no recibe un salario suficiente para superar la línea de pobreza

Siete de cada diez personas que trabajan en la industria indumentaria en México no perciben ingresos suficientes para superar la línea de pobreza, según un informe presentado por la organización ProDESC. El reporte expone condiciones laborales en un sector que aporta 95,000 millones de pesos al PIB manufacturero nacional y que genera alrededor de 1.2 millones de empleos.

El análisis advierte que, pese a la relevancia económica de la industria, una gran parte de su fuerza laboral enfrenta ingresos limitados, falta de seguridad social y contratación irregular, factores que inciden directamente en la calidad de vida de quienes participan en la confección, producción y comercialización de prendas.

Trabajadores de la industria indumentaria enfrentan salarios por debajo de la línea de pobreza

El informe señala que el 72 % de las personas empleadas en la industria de la moda en México no recibe un salario suficiente para superar la línea de pobreza. La investigación también indica que el 66 % de los empleos en el sector se encuentra en la informalidad, lo que implica ausencia de prestaciones laborales y condiciones contractuales definidas.

La organización expuso que esta situación refleja un modelo productivo que mantiene amplios niveles de precarización, pese a tratarse de uno de los sectores con mayor valor económico dentro de la manufactura nacional.

Falta de seguridad social y contratos formales afecta a la fuerza laboral

Entre los hallazgos del reporte se identificó que el 52 % de las personas trabajadoras carece de seguridad social y el 42 % no cuenta con un contrato estable. Además, el documento señala que el 94 % no pertenece a un sindicato, lo que limita mecanismos de representación laboral y negociación colectiva.

La investigación destaca que la industria mantiene a más de la mitad de su plantilla laboral sin acceso a servicios médicos, prestaciones o estabilidad contractual, lo que influye en la vulnerabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad productiva.

Impacto laboral en mujeres dentro de la industria de la confección

El informe indica que la precarización laboral afecta de forma diferenciada a las mujeres, quienes representan aproximadamente el 68 % de la fuerza laboral en el sector de la confección, una de las ramas con mayor participación femenina dentro de la manufactura.

"Tanto en México como en otros países, esta industria se ha sostenido en esquemas de explotación laboral sistemática con un impacto profundo en los territorios y en las personas trabajadoras", señaló Mercedes Ramírez, integrante de ProDESC.

"En la maquila vivimos jornadas largas y sueldos que no alcanzan para vivir. Mientras las marcas hablan de responsabilidad, las trabajadoras seguimos pagando el costo. No puede haber cambios reales si no se escucha a quienes hacemos la ropa todos los días", expresó Betty Ávalos, coordinadora general de la colectiva Mujeres Rosa Luxemburgo.

Industria de la moda enfrenta retos de transparencia y regulación laboral

El documento también refiere que el 90 % de las marcas no reporta información sobre niveles salariales ni condiciones laborales, de acuerdo con datos del Índice de Transparencia de la Moda en México. Esta falta de información dificulta la supervisión de prácticas laborales y el cumplimiento de estándares en derechos laborales.

El informe subraya que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un espacio para impulsar mecanismos de supervisión y fortalecer obligaciones empresariales en materia laboral dentro de la cadena de suministro del sector textil y de calzado.

Organizaciones como Fundación Avina, Oxfam México y Ethos Innovación en Políticas Públicas coincidieron en que el país enfrenta el desafío de transitar de compromisos voluntarios hacia marcos normativos que garanticen el respeto a los derechos laborales en la industria indumentaria.

El desarrollo de regulaciones, la supervisión empresarial y la participación laboral se mantienen como factores relevantes para evaluar el futuro del sector y su impacto en el empleo manufacturero nacional.

Con información de EFE