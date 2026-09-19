Advierte Harfuch que habrá detenidos tras decomiso de huachicol

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana se refirió al histórico decomiso de cerca de 59 millones de litros de combustible en la Fragua, Guanajuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este viernes que habrá detenciones relacionadas con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible de origen no acreditado ocurrido el jueves en Guanajuato, luego de que el operativo concluyera sin capturas.

“En este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos”, afirmó el funcionario, quien explicó que las investigaciones continúan para determinar quiénes están detrás del combustible localizado en un inmueble del municipio de San José Iturbide.

García Harfuch se refirió así al histórico decomiso de cerca de 59 millones de litros de combustible en la comunidad de la Fragua, Guanajuato, uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos registrados en el país.

La investigación comenzó el pasado 3 de julio con la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33,000 litros en una gasolinera de San Luis de la Paz, según la Fiscalía General de la República (FGR).

“De una pipa se sacó toda la información para este predio”, explicó García Harfuch.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el jueves que las pesquisas derivadas de aquella detención permitieron realizar registros en la gasolinera de San Luis la Paz, un inmueble de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, una instalación de San José Iturbide donde fueron localizados los hidrocarburos.

Fue en este último operativo donde se aseguraron cerca de 59 millones de litros de combustible, diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación, pero no hubo detenidos.

García Harfuch defendió que las detenciones suelen producirse después de los grandes aseguramientos y sostuvo que “no ha habido un solo caso” de este tipo en el que posteriormente no se haya capturado a personas relacionadas.

Hasta ahora, la FGR ha afirmado que no se ha acreditado el origen del hidrocarburo y mantiene abiertas las investigaciones sobre posibles redes vinculadas con el contrabando de combustible.

Continúan las investigaciones

El titular de la SSPC aseguró que las detenciones se producirán conforme avance la investigación: “En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños hay detenidos".

Cuestionado sobre la propiedad del inmueble, García Harfuch afirmó que “pertenece a Pemex (Petróleos Mexicanos)”, aunque dijo que será la FGR quien dará detalles sobre la situación jurídica del predio y la investigación.

El funcionario también evitó atribuir la operación de las instalaciones al Cartel de Santa Rosa de Lima, organización criminal surgida en Guanajuato y vinculada históricamente al robo de hidrocarburos.