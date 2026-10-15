Advierte deuda de 1.7 billones riesgos para México en 2027

Expertos cuestionan el destino del financiamiento aprobado en el Presupuesto y alertan sobre el costo de los pasivos y su impacto en las próximas generaciones

El Presupuesto 2027 de México, aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, contempla un mayor endeudamiento, un concepto que continúa creciendo y que, de acuerdo con expertos y legisladores federales, pone en riesgo el futuro de las siguientes generaciones.

Para el próximo año se autorizó un endeudamiento de 1.7 billones de pesos, equivalente al 16% del presupuesto total, de 10.63 billones de pesos, y al 9% de la deuda pública existente, que ronda los 18.80 billones de pesos.

La deuda pública ha aumentado durante cada sexenio, una tendencia que ha encendido las alarmas de especialistas y legisladores federales.

Expertos en finanzas cuestionan si México tiene capacidad para enfrentar esos pasivos. Advierten que, si el financiamiento no se destina a proyectos productivos, créditos y desarrollo, el país podría dejar un problema financiero a las siguientes generaciones.

¿Cuánto ha crecido la deuda pública de México?

El avance del endeudamiento cobra relevancia al compararlo con los gobiernos anteriores. Entre 2018 y 2024, es decir, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la deuda aumentó 65.2%.

En tanto, al comparar el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, con la deuda actual de 18.8 billones de pesos, el incremento alcanza 78.2%.

Al respecto, analistas consultados por Info 7 afirman que el crecimiento de los pasivos públicos pone en riesgo el futuro financiero de México.

En entrevista, Carlos Peña señaló que el problema no consiste únicamente en cuánto debe el país, sino también en el destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento y en la capacidad que tendrá el gobierno para pagar esas obligaciones.

“El gasto deberá cubrir pensiones, programas sociales, participaciones federales, salud, educación, inversión pública y costo financiero. El problema aparece cuando el endeudamiento deja de impulsar infraestructura productiva y termina cubriendo desequilibrios recurrentes. La deuda irresponsable traslada facturas a las siguientes generaciones”, dijo a Info 7.

Advierten menor capacidad de maniobra durante las elecciones intermedias

De manera paralela, el analista y fiscalista Ramón Cabrera señaló que el costo de la deuda pública, la dependencia energética y las obligaciones del gasto federal reducirán la capacidad de maniobra del gobierno durante un año de elecciones intermedias.

“La deuda pública de México ha crecido de manera considerable durante las últimas dos décadas. De representar menos de una tercera parte de la economía nacional en 2006, pasó a equivaler aproximadamente al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2024. Para 2027, la Secretaría de Hacienda estima que llegará al 55%”, comentó.

El especialista añadió que uno de los aspectos más preocupantes es el costo de mantener esos pasivos y la proporción de los recursos públicos que debe destinarse a cubrir obligaciones adquiridas previamente.

“Lo preocupante es cuánto cuesta mantener esa deuda y qué proporción de los recursos públicos debe destinarse a pagar obligaciones adquiridas previamente, o sea, el servicio de deuda”.

El costo financiero, otro desafío para el presupuesto

El aumento del endeudamiento no sería tan preocupante si los ingresos del Estado crecieran al mismo ritmo y las obligaciones financieras fueran cada vez menos costosas.

Sin embargo, las perspectivas muestran un panorama más complejo, apuntó el experto, ante el peso que representa el servicio de la deuda y los compromisos que debe cubrir el gasto público.

El debate sobre el endeudamiento de México para 2027 se centra así no solo en el monto de los recursos solicitados, sino también en su destino, la capacidad de pago del país y las consecuencias que los compromisos financieros podrían tener para las siguientes generaciones.