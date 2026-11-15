Advierte DEA contra funcionarios mexicanos corruptos

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, advirtió que la persecución contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también alcanzará a funcionarios corruptos y actores políticos que protejan sus operaciones o se beneficien de ellas.
En un mensaje publicado el viernes 13 de noviembre, el funcionario señaló que la DEA y la Homeland Security Task Force actuarán contra quienes sostienen esas estructuras desde posiciones de poder. La advertencia fue difundida en el contexto de la condena a Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”.
DEA apunta a dirigentes, finanzas y redes de protección
Cole sostuvo que desmantelar al CJNG sigue siendo una prioridad y describió una estrategia dirigida contra sus líderes, infraestructura financiera y operaciones internacionales, junto con los funcionarios y políticos que facilitan sus actividades.
El director vinculó la corrupción con el narcotráfico y aseguró que quienes contribuyen a esas redes deben rendir cuentas, independientemente de su posición política.
El mensaje no identificó a funcionarios concretos ni anunció nuevas acusaciones u órdenes de captura. Tampoco precisó partidos o cargos públicos, por lo que la declaración constituye una advertencia general y no la presentación de nuevos casos individuales.
Condena de “Tony Montana” y cooperación con México
El mismo viernes, la DEA confirmó que Oseguera Cervantes recibió una sentencia de 270 meses, equivalentes a 22 años y seis meses de prisión, por narcotráfico internacional y delitos relacionados con armas de fuego.
Según la documentación judicial resumida por la agencia, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, distribuía cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos, suministraba sustancias químicas a laboratorios y participaba en la recolección y lavado de ganancias del CJNG.
La advertencia de Cole ocurrió días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara sobre una reunión con el titular de la DEA para revisar investigaciones financieras, intercambio de información y asuntos de extradición.
En ese encuentro también abordaron el tráfico de armas hacia México y los recursos provenientes de la venta de drogas que reciben las organizaciones criminales. Harfuch subrayó que las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales; ese pronunciamiento fue anterior al mensaje del director de la DEA.