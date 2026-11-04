Adulto mayor muere tras recibir golpiza en cárcel de Oaxaca

Primeras indagatorias apuntan a que las lesiones podrían estar vinculadas con posibles agresiones cometidas por elementos de seguridad pública municipal

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado (FGEO) abrieron investigaciones paralelas para esclarecer el fallecimiento de un hombre de 62 años, identificado con las iniciales J.T.G., quien fue localizado sin vida al interior de los separos de la cárcel municipal de San Martín Peras, en el distrito de Juxtlahuaca.

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención de la víctima ocurrió el pasado lunes 2 de noviembre de 2026, mientras participaba en las celebraciones de Día de Muertos, presuntamente por una falta administrativa. Horas después del arresto, el hombre fue hallado sin vida y con diversas marcas de violencia en su cuerpo.

Primeras indagatorias apuntan a que las lesiones podrían estar vinculadas con posibles agresiones cometidas por elementos de seguridad pública municipal; sin embargo, esta línea de investigación aún se encuentra bajo proceso de corroboración.

Acciones de los organismos autónomos

Derivado de estos hechos, la DDHPO inició de oficio el expediente de queja DDHPO/043/RM/(12)/OAX/2026, con el objetivo de investigar probables violaciones a los derechos humanos dentro del centro de detención.

Asimismo, el organismo autónomo indaga presuntas irregularidades cometidas por un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), debido a una posible omisión tanto en la preservación de indicios como en la solicitud oportuna de la necropsia de ley.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que la víctima compartía celda con otro individuo, quien ya fue plenamente identificado y permanece bajo investigación para deslindar o definir su probable responsabilidad en los hechos.

La institución ministerial detalló que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares, lo que facilitará los peritajes definitivos por parte del médico legista para determinar con precisión la causa científica del deceso.

Las autoridades estatales y autónomas señalaron que las indagatorias continuarán hasta esclarecer por completo las circunstancias en las que ocurrió la muerte del ciudadano.