Adulta mayor enfrenta con machete a tránsito en Chiapas

De acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente, los agentes realizaban un procedimiento relacionado con una presunta infracción

Un procedimiento de tránsito en el municipio de Reforma, Chiapas, terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas luego de que una mujer de la tercera edad enfrentara a elementos municipales con un machete para impedir que retiraran las placas de su automóvil.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a la adulta mayor colocándose frente a los agentes mientras sostiene la herramienta y reclama lo que consideró un procedimiento injustificado por parte de las autoridades.

El incidente ocurrió en una zona urbana del municipio y fue presenciado por ciudadanos que documentaron la discusión, la cual derivó en un intercambio de reclamos entre la conductora y los elementos de tránsito.

La mujer intentó impedir que retiraran las placas

De acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente, los agentes realizaban un procedimiento relacionado con una presunta infracción cuando intentaron asegurar las placas del vehículo.

La conductora se opuso a la medida y aseguró que los oficiales ya contaban con documentación relacionada con el automóvil, por lo que cuestionó la necesidad de continuar con el retiro de las placas.

Durante la discusión, la mujer tomó un machete y permaneció junto a su vehículo mientras exigía explicaciones a los agentes. Aunque el momento generó tensión, en los videos difundidos no se observa que utilizara el objeto para agredir físicamente a ninguna persona.

La escena llamó la atención por la determinación mostrada por la adulta mayor, quien incluso manifestó su inconformidad con frases dirigidas a los elementos encargados del operativo.

Video genera debate sobre actuación de autoridades

La grabación provocó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto la actuación de los agentes como la respuesta de la conductora.

Mientras algunos señalaron que la mujer reaccionó de manera excesiva, otros cuestionaron si el procedimiento aplicado por los oficiales se realizó conforme a la normatividad y si existían elementos suficientes para proceder contra el vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente la infracción específica que originó la intervención ni las razones exactas por las que se pretendía retirar las placas.