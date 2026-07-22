Aduanas suma más de 156 toneladas de mercancía ilícita en AICM

Se mencionó que los resultados se extendieron a las Terminales 1 y 2, donde fueron detectados diversos intentos de tráfico de narcóticos y objetos ilícitos

Como parte de su estrategia de control fronterizo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reveló que entre 2025 y 2026 se decomisaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) más de 156 toneladas de mercancías ilícitas, incluidas drogas, armas y productos apócrifos.

Estos resultados positivos se derivan del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia aduanera, así como del trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) en su lucha por combatir el tráfico de mercancías ilícitas que pretendían ingresar o sacar del territorio nacional.

Entre estos dos años, la Aduana del Aeropuerto Internacional logró el aseguramiento acumulado de más de 156 toneladas de mercancía de organizaciones dedicadas al contrabando, la falsificación de mercancías, la evasión fiscal y otras actividades vinculadas a la delincuencia organizada transnacional.

Detectan más de 200 guías aéreas internacionales con mercancía ilícita

Se destacó que en instalaciones de carga, mensajería y paquetería internacional se detectaron más de 200 guías aéreas internacionales, con un peso acumulado superior a 400 kilogramos.

También mencionó que se llevó a cabo la detención de tráfico de armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar de manera irregular al territorio mexicano.

En los decomisos también se destacó el aseguramiento de aproximadamente 2,300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite, así como 600 kilogramos de mercurio líquido, considerado altamente tóxico.

Se mencionó que los resultados se extendieron a las Terminales 1 y 2 del AICM, donde fueron detectados diversos intentos de tráfico de narcóticos y mercancías prohibidas mediante equipaje documentado.