Adquiere México segundo avión C-130J-30 para la FAM

La aeronave, de fabricación estadounidense, se suma a la flota de la Fuerza Aérea Mexicana; la embajada de EU destaca la cooperación bilateral en seguridad

México adquirió un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules de fabricación estadounidense para la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), operación que fue destacada por la embajada de Estados Unidos como un nuevo paso en la cooperación entre ambos países.

La representación diplomática felicitó a la FAM y a Lockheed Martin, fabricante de la aeronave, y señaló que la adquisición fortalece los vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional.

¿Cuántos C-130J-30 Super Hércules tiene México?

De acuerdo con información de la compañía, la nueva unidad se suma a otra adquirida este año, con lo que México se convirtió en el primer país de América Latina en incorporarse a la flota global del C-130J-30 Super Hércules.

La FAM opera aeronaves Hércules desde hace más de cinco décadas.

¿Qué características tiene el C-130J-30?

La versión C-130J-30 cuenta con aproximadamente 4.5 metros adicionales de espacio de carga respecto al modelo estándar, además de mejoras en potencia, alcance y eficiencia de combustible.

El fabricante señala que la aeronave puede desempeñar 20 tipos de misiones, entre ellas transporte y lanzamiento de carga, búsqueda y rescate, combate de incendios y evacuación médica.

¿Qué destaca Lockheed Martin de la aeronave?

Lockheed Martin destacó la continuidad de la inversión mexicana en esta plataforma, cuya flota global supera las 570 aeronaves.

El C-130J está diseñado para operar en distintas misiones y mantener interoperabilidad con fuerzas de Estados Unidos y otros países aliados.