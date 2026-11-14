Adolescente muere tras sufrir sobredosis en secundaria de Tijuana

Un estudiante de 15 años de edad perdió la vida tras sufrir una sobredosis de sustancias sintéticas al interior de un plantel educativo en la colonia La Gloria, al sur de Tijuana, Baja California.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía del pasado martes 10 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Secundaria General "Miguel Salceda Heredia".

De acuerdo con los reportes preliminares, el menor manifestó a uno de sus docentes sentirse mal físicamente, por lo que fue trasladado a la enfermería del plantel para su valoración; sin embargo, falleció aproximadamente 30 minutos después de haber ingresado.

Tras realizar la necropsia de ley, el Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial del Estado determinó que la causa técnica del deceso fue una depresión cardiorrespiratoria secundaria al consumo de una sustancia estimulante del sistema nervioso central.

Asimismo, datos integrados en la carpeta de investigación revelan que el joven ingirió metanfetamina mezclada con otro narcótico, lo que desencadenó el cuadro mortal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el origen de la sustancia ilícita, indagando si el adolescente adquirió la droga dentro de la propia institución educativa o en el exterior.