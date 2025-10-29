Adolescente le dispara a su madre por quitarle el celular en CDMX

La madre del menor, declaró a las autoridades que castigó a su hijo quitándole el celular, lo que desató la discusión entre ambos.

Una discusión familiar entre una mujer y su hijo adolescente por quitarle el celular casi terminó en tragedia cuando el menor disparó un arma de fuego contra su madre.

Los hechos se registraron al interior de un departamento en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Paramédicos acudieron al departamento y brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien resultó con una herida en la mandíbula y fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la madre del menor, declaró a las autoridades que castigó a su hijo quitándole el celular, lo que desató la discusión entre ambos.

Fue entonces que el menor de 13 años de edad tomó un arma de fuego que se encontraba en la casa y le disparó a su mamá. Su hermano de 11 años intervino para detenerlo, pero el joven golpeó a su hermano en la cabeza con la cacha de la pistola.

Después del ataque, el presunto agresor salió corriendo para darse a la fuga, pero gracias a las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron ubicarlo y detenerlo.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, ya que se trata de un menor de edad.

Más tarde se informó que la mujer de 52 años de edad fue dada de alta, mientras que su otro hijo solo presentó un golpe contuso en la cabeza.

El padre, de 51 años de edad, entregó voluntariamente el arma a las autoridades, pero también fue presentado ante el Ministerio Público.