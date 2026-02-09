Adolescente de 13 años resulta herido por arma de fuego en León

Un menor de 13 años fue trasladado a un hospital tras recibir un disparo en la colonia Los Olivos; autoridades de Guanajuato investigan los hechos

Un adolescente de 13 años resultó herido por arma de fuego la tarde del 7 de febrero en la colonia Los Olivos, en León, Guanajuato.

El menor llegó a una farmacia con consultorio médico buscando atención inmediata debido a la herida de bala. El personal del establecimiento reportó el incidente a las autoridades.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar primeros auxilios y posteriormente trasladaron al adolescente a un hospital para su atención especializada.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el incidente. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las autoridades exhortan a la población a proporcionar información relevante que pueda ayudar en la investigación.