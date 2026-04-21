Admiten demora de 15 horas; separan a 3 del cargo por caso Edith

La fiscalía reconoció retrasos y errores en la investigación del feminicidio; también indaga posibles actos indebidos de funcionarios.

El caso de Edith Guadalupe exhibió fallas graves en la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), luego de que la joven de 21 años fuera hallada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. La propia autoridad reconoció errores en la investigación y una respuesta tardía que hoy está bajo revisión interna.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, el feminicidio ocurrió dentro de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez y ya hay un detenido, identificado como el vigilante del edificio. Sin embargo, la investigación también se centra en las omisiones de servidores públicos durante las primeras horas del caso.

¿Qué fallas reconoció la Fiscalía en el caso Edith Guadalupe?

La fiscal capitalina admitió un retraso “injustificable” de aproximadamente 15 horas en la reacción de las autoridades, pese a que la familia había proporcionado datos clave sobre la ubicación de la joven desde el inicio.

Durante ese periodo, no se realizaron diligencias oportunas en el inmueble donde Edith fue vista por última vez, lo que, según las investigaciones, impidió una intervención inmediata que pudo haber cambiado el curso del caso.

Además, se detectó que información relevante no fue integrada correctamente en las primeras instrucciones a la policía de investigación, lo que derivó en errores operativos y retrasos adicionales.

Funcionarios señalados por corrupción y negligencia

Otro de los puntos más delicados es la actuación de personal de la fiscalía. Al menos tres funcionarios fueron separados de sus cargos por presuntas conductas indebidas durante el proceso.

Entre las acusaciones destaca que habrían solicitado dinero a la familia para agilizar la búsqueda, lo que derivó en una investigación interna por posibles actos de corrupción.

La familia, ante la falta de respuesta institucional, incluso recurrió a un investigador privado que aportó datos clave para ubicar a la víctima.

Irregularidades en el lugar del crimen

Las autoridades también confirmaron anomalías en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Entre ellas, la desconexión de cámaras de seguridad justo en el periodo en que Edith ingresó y se presume ocurrió el ataque.

La necropsia estableció que la joven fue asesinada con un objeto punzocortante, y se determinó que el crimen ocurrió dentro de ese mismo edificio.

Investigación en curso y líneas abiertas

La fiscalía sostiene que cuenta con una línea de investigación sólida y trabaja para determinar si el detenido actuó solo o con más personas.

También se analizan testimonios de otras mujeres que habrían sido citadas en el mismo inmueble mediante ofertas laborales falsas, lo que abre la posibilidad de que el caso no sea aislado.