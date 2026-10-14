Admite Sheinbaum falla en condiciones labores y de abasto en IMSS

La mandataria sostuvo que su administración atenderá las demandas de los trabajadores y afirmó que se mantiene abierta al diálogo con el personal de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no atraviesa una crisis generalizada, aunque reconoció que existen problemas puntuales relacionados con las condiciones laborales del personal, la contratación de trabajadores y el abasto de medicamentos, temas que han motivado las movilizaciones de médicos, enfermeras y empleados del organismo en distintos puntos del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que su administración atenderá las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS y afirmó que se mantiene abierta al diálogo con el personal de salud que ha anunciado protestas para exigir mejores salarios, más contrataciones y mejores condiciones laborales.

Sheinbaum señaló que las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica y garantizó que las autoridades federales escucharán los planteamientos del sector. Asimismo, destacó que su gobierno continúa realizando inversiones en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y fortalecimiento de las plantillas laborales del sistema de salud.

En respuesta a las inconformidades expresadas por trabajadores, la presidenta reconoció que aún existen empleados contratados durante la pandemia de Covid-19 que no cuentan con condiciones laborales adecuadas, por lo que se trabaja en esquemas para regularizar su situación y avanzar en la incorporación de más médicos especialistas.

La titular del Ejecutivo informó además que el director general del IMSS, Zoé Robledo, instruyó a directivos de hospitales y delegaciones a realizar diagnósticos sobre el estado de las unidades médicas para identificar carencias y atender los problemas reportados por el personal.

Respecto a las demandas salariales, Sheinbaum explicó que los trabajadores del instituto tendrán un incremento integral de 5.1 por ciento en sus percepciones, considerando el salario tabular y otras prestaciones contempladas en el contrato colectivo, aclarando que el aumento no debe interpretarse únicamente como un ajuste al sueldo base.

La mandataria rechazó que el sistema de salud se encuentre en una situación de colapso y aseguró que, aunque persisten retos en algunas áreas, su gobierno trabaja en la modernización y fortalecimiento de los servicios públicos de salud.

“De ahí a que haya una crisis en el sistema de salud y que todo está mal, tampoco”, afirmó durante la conferencia.

Las declaraciones de la presidenta se producen en el contexto de las movilizaciones convocadas por trabajadores del IMSS, quienes exigen salarios dignos, contratación de más personal y mejores condiciones para desempeñar sus funciones en hospitales y clínicas del país.