Admite gobernadora que se sigue sin lograr la paz en Sinaloa

Graciela Domínguez Nava estuvo en la firma de dos convenios para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa, con la participación del Gabinete de Seguridad

Pese al trabajo conjunto con el Gobierno federal, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, admitió este lunes que "aún no se restaura la paz" en este estado del noroeste de México, tras dos años de disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa y ante el repunte de la violencia en Culiacán y Mazatlán.

"Nuestro compromiso es la paz y lo vamos a lograr. Es nuestro objetivo estratégico y lo cumpliremos. Insoslayable la situación de estas últimas semanas", dijo Domínguez Nava durante la firma de dos convenios para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa, con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno.

Según reportes de prensa, Sinaloa registró en octubre 191 asesinatos, la cifra mensual más alta de 2026 y la segunda mayor desde el inicio de la confrontación entre grupos criminales, en septiembre de 2024.

"A la sociedad de Mazatlán, del sur del estado y de todo Sinaloa les compartimos que los gobiernos federal y del estado estamos trabajando en las tareas correspondientes. No hemos logrado lo que todos deseamos, restaurar la paz. Pero estamos trabajando con denuedo y entrega total", añadió la mandataria regional.

Domínguez Nava señaló que las autoridades "reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años con el agravio de vidas sacrificadas (...) es inaceptable toda muerte impuesta".

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada, en julio de ese año.

Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la confrontación entre grupos criminales "modificó las condiciones de seguridad en distintas regiones del estado y generó una situación extraordinaria que ha requerido una respuesta permanente de las instituciones del Estado mexicano".