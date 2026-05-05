Admite Armenta uso de helicóptero para viajar por falta de tiempo

Además, reportes indican que las bitácoras de vuelo de las aeronaves utilizadas han dejado de ser públicas, lo que limita la transparencia sobre su uso.

Alejandro Armenta reconoció en una conferencia que utiliza helicópteros para trasladarse entre distintos puntos, al argumentar que la carga de trabajo y las distancias no le permiten hacerlo por vía terrestre.

El mandatario explicó que recurre a este medio de transporte cuando necesita moverse rápidamente entre distintos lugares, debido a la agenda que mantiene como gobernador.

También señaló que estos traslados le permiten atender actividades en diferentes regiones en menor tiempo, especialmente en situaciones que requieren inmediatez.

Uso de aeronaves bajo cuestionamiento

El uso de helicópteros por parte del gobierno estatal ha sido señalado por la falta de información pública sobre los costos y frecuencia de los vuelos.

Registros previos indican que el mandatario ha realizado múltiples viajes dentro del país, principalmente a la Ciudad de México, sin que se detallen los gastos asociados a estos traslados.

Opacidad en los viajes oficiales

Autoridades estatales han señalado que no existe una partida específica para cubrir los gastos de los viajes del gobernador, lo que dificulta conocer el monto total erogado en sus traslados.

Además, reportes indican que las bitácoras de vuelo de las aeronaves utilizadas han dejado de ser públicas, lo que limita la transparencia sobre su uso.

Después en conferencia, el mandatario rechazó haber utilizado el helicóptero oficial para temas político-partidistas y explicó que también está a disposición de otras tareas del gobierno.