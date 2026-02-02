Adán Augusto deja coordinación de senadores de Morena

Adán Augusto López anunció su salida de la coordinación de Morena en el Senado; Ignacio Mier asumirá el cargo en medio de la polémica en Tabasco

Adán Augusto López, integrante del partido Morena, anunció que dejará la coordinación de los senadores de la bancada guinda, cargo que será asumido por Ignacio Mier.

El también exgobernador de Tabasco confirmó su salida de la coordinación parlamentaria, marcando un relevo en el liderazgo del grupo morenista en el Senado.

La decisión se da tras los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración, quien fue acusado de presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

Aunque deja la coordinación en el Senado, Adán Augusto López no abandona Morena.

El exfuncionario continuará en el partido al frente de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco, manteniéndose activo en la estructura política del movimiento.

