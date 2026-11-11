Acusan en EUA a exportero mexicano por relojes falsificados

Pedro Hernández Calderón fue detenido en Texas y enfrenta cargos por presunta participación en red internacional de distribución de relojes de lujo apócrifos

Pedro Hernández Calderón, exportero que militó en clubes como Atlas, Santos Laguna y Necaxa, fue detenido y acusado en Estados Unidos por su presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de relojes de lujo falsificados, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación presentada en una corte federal del sur de Texas, el exfutbolista mexicano, de 45 años, permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales en su contra por cargos relacionados con el comercio y distribución de mercancía falsificada.

Relojes eran envíados a México

La investigación señala que Hernández Calderón presuntamente operaba un negocio de importación y exportación que recibía relojes apócrifos en Laredo, Texas, para posteriormente enviarlos a clientes en México. Según las autoridades estadounidenses, entre junio de 2025 y octubre de 2026 se detectaron múltiples envíos vinculados con la operación, cuyo valor estimado habría ascendido a 5.4 millones de dólares si las piezas hubieran sido auténticas.

Las pesquisas cobraron fuerza después de que agentes federales decomisaran cuatro relojes de lujo falsificados en Anchorage, Alaska, el pasado 5 de octubre. El cargamento tenía como destino una instalación de almacenamiento en Texas, lo que llevó a la coordinación entre corporaciones de seguridad de Alaska y del sur de Estados Unidos para identificar a los presuntos responsables de la red.

De acuerdo con los documentos del caso, los investigadores reunieron fotografías, registros de envío y comunicaciones que presuntamente documentan la operación. Asimismo, representantes de fabricantes de relojes de alta gama habrían confirmado que los productos asegurados eran falsificaciones.

Presuntamente encabezaba parte de la logística

La Fiscalía estadounidense sostiene que Hernández Calderón encabezaba parte de la logística para el traslado de la mercancía entre ambos países. No obstante, el exguardameta mantiene el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

En caso de ser declarado culpable, el exjugador podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión federal, además de una multa que alcanzaría los 2 millones de dólares. La investigación fue realizada por Homeland Security Investigations (HSI), con apoyo del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) y del Servicio Postal estadounidense.