Acusan a médicos de negar atención a mujer embarazada en Edomex

Un hombre acusó a médicos de Hospital del IMSS-Bienestar de negar atención a su esposa a quien ya se le había roto la fuente

Un hombre denunció al personal médico del Hospital La Perla en Estado de México por negarle la atención a su esposa que presentaba fuertes dolores de parto.

El hombre señaló que los médicos les cerraron las puertas a él y a su esposa, además de que fue custodiado por dos guardias de seguridad que les pedían que se retiraran.

Al exterior del hospital del IMSS-Bienestar el hombre aseguró que a su esposa se le había roto la fuente por lo que la vida de su bebé se debatía entre la vida y la muerte.

Relató en un video que su esposa comenzó con dolores de parto a las 02:00 horas y a las 05:00 horas de este lunes se le rompió la fuente por lo que se trasladó al hospital, sin embargo, le dijeron que la atenderían hasta el medio día.

El video provocó la indignación de millones de personas, pues además de pedir atención médica, los familiares acusaron que el hospital les solicitó insumos.

Además, mandaron a que la mujer embarazada se realizara un ultrasonido en un laboratorio particular.

Hasta el momento, el Hospital General de La Perla del IMSS-Bienestar no ha emitido algún comunicado para explicar los hechos