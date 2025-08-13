Info 7 Logo
Acusan a estudiantes de hacer explotar a gatito en Guanajuato

Por: INFO 7

11 Agosto 2025, 14:57

Tras el revuelo y crueldad de las imágenes, la Fiscalía de Guanajuato informó que se abrió una carpeta de investigación.

Otro caso de crueldad animal contra un gato presuntamente por estudiantes de una universidad en Guanajuato está causando el repudio a nivel nacional.

Según los primeros informes, estudiantes de criminología del Centro de México (EDUCEM), en el municipio de Pénjamo amarraron pirotecnia al cuerpo de un gato y lo hicieron explotar.

Aún más grave, se cree que los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones de la universidad.

"O salemos (sic) buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA", dice el texto que acompaña a las imágenes compartidas en redes sociales.

Dichas imágenes muestran al felino atado con una cinta amarilla; en otras imágenes, uno de los alumnos sostiene el cuerpo inerte del gato.

Tras el revuelo y crueldad de las imágenes, la Fiscalía de Guanajuato informó que se abrió una carpeta de investigación con el número 98880/2025, por el caso ocurrido en la Universidad EDUCEM.

Mientras que el Gobierno Municipal de Pénjamo expresó su más enérgico rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones que marca la ley.

El maltrato animal está tipificado en la entidad como delito y conlleva penas de hasta 50 días de multa, o incluso prisión.

