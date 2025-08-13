Acusan a estudiantes de hacer explotar a gatito en Guanajuato

Otro caso de crueldad animal contra un gato presuntamente por estudiantes de una universidad en Guanajuato está causando el repudio a nivel nacional.
Según los primeros informes, estudiantes de criminología del Centro de México (EDUCEM), en el municipio de Pénjamo amarraron pirotecnia al cuerpo de un gato y lo hicieron explotar.
Aún más grave, se cree que los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones de la universidad.
"O salemos (sic) buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA", dice el texto que acompaña a las imágenes compartidas en redes sociales.
Dichas imágenes muestran al felino atado con una cinta amarilla; en otras imágenes, uno de los alumnos sostiene el cuerpo inerte del gato.
Tras el revuelo y crueldad de las imágenes, la Fiscalía de Guanajuato informó que se abrió una carpeta de investigación con el número 98880/2025, por el caso ocurrido en la Universidad EDUCEM.
Mientras que el Gobierno Municipal de Pénjamo expresó su más enérgico rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones que marca la ley.
El maltrato animal está tipificado en la entidad como delito y conlleva penas de hasta 50 días de multa, o incluso prisión.