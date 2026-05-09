Acusa presidenta de la Comunidad Madrid a Sheinbaum de 'boicot'

Isabel Díaz Ayuso suspendió la visita que tenía prevista a la ciudad de Monterrey como parte de su agenda de actividades en territorio mexicano

La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no acudirá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al "clima de boicot" propiciado por "el Gobierno de ultraizquierda mexicano", con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la cabeza.

"Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid", informó el Gobierno regional madrileño en un comunicado.

El Gobierno de Díaz Ayuso, del Partido Popular, denunció que Sheinbaum "ha atacado" a la presidenta madrileña a diario desde que llegó a México el pasado domingo y que "ha llamado al boicot" de varios de sus eventos, hasta el punto, según la Comunidad de Madrid, de "amenazar con cerrar el hotel" donde se celebran los Premios Platino si acudía la presidenta madrileña.

"La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español", dice la Comunidad, que agrega que "la deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

Desde la Comunidad, que no ha trasladado la fecha exacta del regreso de Díaz Ayuso (estaba previsto el día 12), aseguran, asimismo, que el Gobierno mexicano "ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña".

La presidenta madrileña ha protagonizado numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra Morena.

Además, el viaje ha sido muy criticado por la oposición madrileña, que alega que tiene una agenda vacía.

Por su parte, Sheinbaum ha criticado la visita en lo que ha calificado como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana y ha incluso insinuado que puede afectar a la normalización de la relación bilateral entre México y España.