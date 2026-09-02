Acusa MC al PAN de adelantar la contienda en Guanajuato

Movimiento Ciudadano acusó al PAN de usar recorridos, propaganda y eventos para posicionar a posibles candidatos rumbo a nueve alcaldías

Movimiento Ciudadano denunció ante el IEEG una presunta estrategia para posicionar aspirantes mediante recorridos, propaganda y eventos.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue denunciado ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de actividades realizadas bajo el programa “Personas defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad”.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Yulma Rocha Aguilar, presentó un Procedimiento Especial Sancionador contra el PAN, al considerar que el programa estaría siendo utilizado para posicionar a posibles candidatos a nueve presidencias municipales.

La denuncia también señala presuntas violaciones a las reglas de fiscalización, legalidad del proceso electoral y equidad en la contienda.

Como parte de las pruebas entregadas al órgano electoral se incluyeron recorridos territoriales de los participantes, concentraciones, propaganda difundida en redes sociales, prendas y mensajes de posicionamiento, así como espectaculares y lonas.

Rocha Aguilar sostuvo que algunos participantes del programa interno han expresado públicamente su intención de contender por cargos de elección popular, por lo que pidió al IEEG investigar si las actividades realizadas constituyen una estrategia de promoción anticipada.

“El PAN creó una figura para hacer hoy lo que electoralmente todavía no corresponde hacer”, afirmó la dirigente emecista.

Señalamientos sobre aspirantes

Entre los elementos entregados al IEEG se encuentran prendas con la frase “Espadas Presente”, relacionada con Jorge Espadas Galván, coordinador de los diputados locales del PAN y aspirante a la alcaldía de León.

MC también presentó como evidencia los espectaculares colocados en distintos puntos de León y señaló al diputado local Víctor Zanella, quien busca la candidatura panista a la presidencia municipal de Irapuato.

“Cuando aparecen aspirantes, recorridos, propaganda, eventos y recursos de manera reiterada, ya no estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de una estrategia”, sostuvo Rocha Aguilar.

La coordinadora estatal de MC solicitó además que el instituto electoral determine el origen, monto, destino y reporte de los recursos utilizados en espectaculares, lonas, eventos, recorridos y demás materiales vinculados con las actividades denunciadas.

“Hay dinero circulando; los espectaculares cuestan, las lonas cuestan, los eventos cuestan. ¿Quién está pagando esta precampaña y cómo está reportando esos recursos?”, cuestionó.

El programa panista

El PAN Guanajuato presentó en julio el programa “Personas defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad”, dirigido a ciudadanos y militantes con el propósito de fortalecer el trabajo territorial, la formación cívica y la construcción de liderazgos sociales.

La dirigencia panista sostiene que el programa no está vinculado con las candidaturas a las alcaldías de León, Guanajuato, Irapuato, Silao, San Francisco del Rincón, Pénjamo, Salamanca, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.

La dinámica contempla un defensor por municipio. Sin embargo, de acuerdo con los señalamientos de MC, algunos de los participantes han manifestado sus aspiraciones electorales y sus actividades podrían representar un mecanismo de posicionamiento previo al inicio formal de los procesos internos.

El caso de León concentra especial atención, debido a que los tres aspirantes a convertirse en defensores municipales también buscan competir por la candidatura a la alcaldía.

Entre ellos se encuentran Jorge Espadas Galván, líder de la bancada panista en el Congreso local; Alan Márquez Becerra, diputado federal, y Luis Ernesto Ayala Torres, exlegislador y expresidente municipal.

Corresponderá ahora al IEEG analizar las pruebas presentadas, determinar si existen elementos para iniciar el procedimiento correspondiente y, en su caso, establecer si las actividades denunciadas vulneraron las reglas electorales.