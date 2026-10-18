Acusa la FGR de traición a la patria a exfiscal de Chihuahua

Las investigaciones señalan que el imputado coordinó acciones en Morelos que vulneraron el Pacto Federal y la Ley de Seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de aprehensión emitida por un juez federal en contra de César "N", quien se desempeñara como fiscal general del estado de Chihuahua.

La captura del exfiscal se logró tras más de 100 actos de investigación de gabinete y campo, así lo informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario habría ordenado y coordinado un operativo irregular durante abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades federales aseguraron y desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La FGR detalló que estos actos vulneran el Pacto Federal y la división de poderes, debido a que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional prohíben a las entidades federativas asumir facultades exclusivas de la Federación o transferir potestades a autoridades extranjeras.

Por lo que se determinó que César "N" habría permitido la intervención de personas extranjeras sin autorización en territorio nacional, incurriendo presuntamente en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Según la carpeta de investigación, la autoridad estatal carecía de facultades legales para realizar dichos operativos, los cuales fueron informados de manera prematura a actores externos mientras se ocultaba información clave a las instancias federales correspondientes.