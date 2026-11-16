Ronald Johnson acusó a Pekín de inundar el mercado con importaciones de bajo costo; China defendió los beneficios de su intercambio comercial con México

El diferendo entre Estados Unidos y China por su influencia económica en México sumó un nuevo episodio, luego de que el embajador estadunidense, Ronald Johnson, acusara al gigante asiático de “inundar” el mercado mexicano con importaciones de bajo costo.

El intercambio de señalamientos ocurrió en vísperas del primer viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a China, donde participará en la 33 Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, y sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo Xi Jinping.

La tarde del sábado, la representación diplomática de Pekín respondió en redes sociales a una infografía difundida un día antes por Johnson en su cuenta de X, en la que cuestionó la relación comercial entre ambos países.

El diplomático destacó que 83% de las exportaciones mexicanas, equivalentes a $551,000 millones de dólares, tienen como destino Estados Unidos, mientras que las dirigidas a China representan apenas 2%, unos $10,000 millones de dólares, sin precisar el periodo al que corresponden esas cifras.

Responde China a señalamientos de Ronald Johnson

En respuesta, la embajada china publicó: “Comercio entre México y China. ¿‘Inundación’?”, y defendió que sus productos ofrecen “calidad, buen precio”, además de mayor poder de compra y menores costos de operación. “En el mercado, México decide”, subrayó.

El nuevo cruce de declaraciones se suma a los desencuentros registrados en octubre entre Johnson y la representación diplomática china.

El día 28 de ese mes, durante un foro de inversionistas en la Ciudad de México, el embajador estadunidense afirmó que China “estaría feliz” de ver a México convertido en un país “caótico e inseguro en la frontera sur de Estados Unidos”.

Dos días después, Pekín manifestó su “fuerte descontento y categórico rechazo” a esas declaraciones y responsabilizó a Estados Unidos de contribuir a la violencia en territorio mexicano mediante la demanda de drogas, el tráfico ilegal de armas y el flujo de dinero de los cárteles.

La embajada también ha acusado a Johnson de intentar sembrar discordia entre ambos países y condicionar la relación económica bilateral.

Acercamiento con China ocurre en vísperas de la APEC

El contexto de esta confrontación adquiere relevancia ante el acercamiento de Sheinbaum con el gobierno chino y los cambios en el escenario geopolítico internacional.

Además, durante la cumbre de la APEC, México recibirá la estafeta para organizar el encuentro de 2028. Mientras mantiene una profunda integración productiva y comercial con Estados Unidos, México tiene en China a uno de sus principales socios comerciales y proveedores de mercancías.

El intercambio entre ambos países superó los $140,000 millones de dólares durante el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, lo que convierte al gigante asiático en el segundo socio comercial de México.