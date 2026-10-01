Acusa Calderón a Morena de ampliar su poder con 'fraude a la ley'

En el Foro América Libre, el expresidente afirmó que México se encamina hacia una “dictadura perfecta” y llamó a la oposición a abrirse a la ciudadanía

El expresidente Felipe Calderón acusó a Morena de recurrir a un “fraude a la ley” para ampliar su representación en la Cámara de Diputados y mantener el poder, durante su participación en el Foro América Libre, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) con la asistencia de políticos de derecha de distintos países.

Como primer orador del encuentro, Calderón sostuvo que México vive un proceso de debilitamiento institucional y afirmó que el país parece regresar al escenario de la “dictadura perfecta”, término utilizado en la década de 1990 por el escritor Mario Vargas Llosa para referirse al sistema político mexicano.

Al citar el libro Cómo muere la democracia, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, señaló que los regímenes democráticos pueden deteriorarse cuando gobiernos electos debilitan los contrapesos y las instituciones.

Cuestiona Calderón cambios institucionales de Morena

En ese contexto, afirmó que Morena llegó al poder por la vía democrática, pero posteriormente, según su interpretación, comenzó a modificar las instituciones para impedir una nueva alternancia.

“El puente democrático que construimos los mexicanos y una vez cruzado el puente, lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez”, sostuvo el exmandatario.

Calderón también cuestionó la reforma judicial y los cambios en materia electoral.

El expresidente afirmó que, mediante lo que calificó como un “increíble fraude a la ley”, las autoridades electorales transformaron el 52 por ciento de los votos obtenidos por Morena en 75 por ciento de los diputados.

También acusó al partido de utilizar recursos públicos con fines electorales, aunque no presentó durante su intervención elementos adicionales para sustentar sus señalamientos.

Advierte sobre presencia del crimen organizado en política

El expresidente también alertó sobre la presencia del crimen organizado en la política mexicana y sostuvo que el narcotráfico representa un riesgo de captura del Estado.

Como ejemplos mencionó el asesinato de candidatos durante procesos electorales y acusaciones formuladas en Estados Unidos contra un exgobernador de Sinaloa.

“No se trata de un problema meramente de drogas, sino del riesgo de captura del Estado, que es la verdadera amenaza”, afirmó.

Llama a oposición a renovar sus estructuras

Ante este escenario, Calderón llamó a los partidos de oposición a renovarse y abrir sus estructuras a la ciudadanía.

Consideró que necesitan fortalecer su presencia territorial y su organización mediante una participación ciudadana “activa, ordenada, organizada y permanente”.

Calderón llega al foro entre protesta

El exmandatario no estaba contemplado inicialmente en el programa oficial del foro. Su llegada al salón del hotel Marquis, en Paseo de la Reforma, dio paso al inicio del acto, mientras en el exterior se desarrollaba una protesta en su contra.

Tras concluir su mensaje, Calderón abandonó el lugar.