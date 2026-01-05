Info 7 Logo
Acumulan 2,144 réplicas por sismo de magnitud 6.5 en Guerrero

Por: Diana Leyva

04 Enero 2026, 13:46

Agencia de Meteorología de Chiapas destacó que el movimiento de mayor intensidad se reportó el pasado viernes, con una magnitud de 4.7

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registraron más de 2,100 réplicas a causa del terremoto registrado este viernes en Guerrero, mismo que culminó con la vida de dos personas y dejó casi 40 más lesionadas junto con Ciudad de México.

De acuerdo con el corte realizado este domingo a las 08:00 horas, se acumularon un total de 2,144 réplicas, siendo el de mayor intensidad el más reciente.

Réplica alcanza magnitud de 4.1 

De acuerdo con la Agencia de Meteorología de Chiapas, se clasificó el posible sismo como réplica de magnitud 4.1 en el estado de Guerrero.

Este se registró alrededor de las 13:08 horas de este sábado con una intensidad que alcanza el nivel leve.

La replica de este terremoto con mayor intensidad se registró el pasado viernes, a 11 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, con una magnitud de 4.7.

El promedio de las réplicas registradas desde el pasado viernes dio como resultado una magnitud de 3.3, lo cual se considera como leve.

Evalúan daños en 24 municipios de Guerrero

Con base al comunicado emitido por la Cordinación Nacional de Protección Civil, son alrededor de 24 los municipios que resultaron afectados por el terremoto del pasado viernes.

Estos municipios son: 

  1. Acapulco de Juárez
  2. San Marcos (epicentro)
  3. Tecoanapa
  4. Las Vigas
  5. Ayutla de los Libres
  6. San Luis Acatlán
  7. Malinaltepec
  8. Juchitán
  9. Nuu savi
  10. Cuautepec
  11. Florencio Villarreal
  12. Juan R. Escudero
  13. Chilpancingo de los Bravos
  14. Eduardo neri
  15. Chilapa de Álvarez
  16. Tixtla de Guerrero
  17. Coyuca de Benítez
  18. Atoyac de Álvarez
  19. Tlapa de Comonfort
  20. Malinaltepec
  21. Acatepec
  22. Copanatoyac
  23. Zitlala 
  24. Huamuxtitlán

