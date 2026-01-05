Acumulan 2,144 réplicas por sismo de magnitud 6.5 en Guerrero

Agencia de Meteorología de Chiapas destacó que el movimiento de mayor intensidad se reportó el pasado viernes, con una magnitud de 4.7

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registraron más de 2,100 réplicas a causa del terremoto registrado este viernes en Guerrero, mismo que culminó con la vida de dos personas y dejó casi 40 más lesionadas junto con Ciudad de México.

De acuerdo con el corte realizado este domingo a las 08:00 horas, se acumularon un total de 2,144 réplicas, siendo el de mayor intensidad el más reciente.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 04/01/26 13:08:00 Lat 16.74 Lon -99.53 Pf 9 km pic.twitter.com/7u43tow25U — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 4, 2026

Réplica alcanza magnitud de 4.1

De acuerdo con la Agencia de Meteorología de Chiapas, se clasificó el posible sismo como réplica de magnitud 4.1 en el estado de Guerrero.

Este se registró alrededor de las 13:08 horas de este sábado con una intensidad que alcanza el nivel leve.

⚠️ Se ha analizado un #sismo de magnitud 4.1 en #Guerrero el 04/02/26 a las 13:08:00 y registro una intensidad débil a leve.



Este seria una #Replica. pic.twitter.com/8mHktonsD2 — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). (@CHIAPAS_AMC) January 4, 2026

La replica de este terremoto con mayor intensidad se registró el pasado viernes, a 11 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, con una magnitud de 4.7.

El promedio de las réplicas registradas desde el pasado viernes dio como resultado una magnitud de 3.3, lo cual se considera como leve.

Evalúan daños en 24 municipios de Guerrero

Con base al comunicado emitido por la Cordinación Nacional de Protección Civil, son alrededor de 24 los municipios que resultaron afectados por el terremoto del pasado viernes.

Estos municipios son: