Acuerdo comercial con UE 'no pone en riesgo' el T-MEC: Sheinbaum

Sheinbaum recordó que el tratado de libre comercio con Europa existe desde el año 2000 y sostuvo que ahora se trata de actualizarlo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que el acuerdo modernizado con la Unión Europea (UE), cuya firma está prevista para el 22 de mayo, no pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que abre nuevas oportunidades de exportación para el país.

“Este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea, hay que decirlo, no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México”, declaró durante su conferencia en Ciudad de México.

Sheinbaum recordó que el tratado de libre comercio con Europa existe desde el año 2000 y sostuvo que ahora se trata de actualizarlo, no de reemplazar el vínculo comercial de Norteamérica.

“No es en vez del tratado con Estados Unidos”, subrayó la mandataria, quien defendió que abrir mercados para exportar o importar sin aranceles da ventajas a México cuando existe complementariedad con otros países.

La presidenta mencionó como ejemplos el cacao de Tabasco y el café de Chiapas, que, afirmó, tienen una “oportunidad enorme” en Europa, además de otros productos de pequeños y grandes productores mexicanos.

También señaló que el Gobierno debe proteger a los sectores nacionales cuando un acuerdo pueda generar afectaciones, por lo que insistió en el Plan México, orientado a impulsar la producción nacional, fortalecer la economía interna y complementar con importaciones de bienes que el país no produce.

Sobre el T-MEC, Sheinbaum dijo que su Gobierno no tiene prisa por concluir la revisión del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, aunque sí busca que disminuyan los aranceles vigentes.

“Vamos avanzando. No hay prisa”, afirmó, al señalar que la intención es evitar que factores políticos o electorales influyan en una discusión que debe tener una visión de largo plazo para las tres economías.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya había adelantado que la revisión del T-MEC puede ser prolongada y que México busca reducir la incertidumbre, preservar el libre comercio y mantener a Norteamérica como una región integrada, al tiempo que diversifica mercados con acuerdos como el de la UE.

Por último, Sheinbaum sostuvo que la economía de México avanza pese al cambio de perspectiva de S&P Global Ratings de estable a negativa para la calificación soberana y para las empresas públicas Pemex y CFE.

En este sentido, citó la baja de la tasa de interés a 6,5 %, el descenso de la inflación a 4,45 % al cierre de marzo, la fortaleza del peso frente al dólar y mayores inversiones públicas, privadas y mixtas.