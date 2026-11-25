Un trabajador refresquero fue atacado con una navaja durante un robo en la colonia Monumental; el agresor escapó tras quitarle dinero

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Un repartidor de bebidas fue víctima de un violento asalto mientras realizaba la descarga de mercancía de un camión en calles de la colonia Monumental, en Guadalajara, Jalisco. El trabajador recibió varias heridas provocadas con una navaja, pese a que el delincuente ya había conseguido quitarle dinero.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Sierra Nevada y Puerto Ensenada, donde el empleado se encontraba desempeñando sus labores cuando fue interceptado por un sujeto que lo amenazó para despojarlo de sus pertenencias.

Agresor atacó al trabajador después de robarle dinero

De acuerdo con los primeros reportes, el delincuente consiguió quitarle dinero al repartidor; sin embargo, lejos de retirarse, sacó una navaja y lo atacó en repetidas ocasiones.

Tras cometer la agresión, el responsable escapó del lugar, mientras el trabajador quedó tendido con diversas lesiones que requirieron atención médica.

Luego de lo ocurrido, se solicitó apoyo para atender a la víctima, quien necesitó asistencia médica debido a las heridas ocasionadas durante el asalto.

El caso generó movilización en la zona, mientras se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable.