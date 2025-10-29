Activistas piden legalizar eutanasia en México con Ley Trasciende

La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud en México para permitir la eutanasia y que no se criminalice la decisión libre de los pacientes terminales

Activistas y organizaciones mexicanas presentaron este martes una propuesta de ley ante el Senado en busca de legalizar la eutanasia y "el derecho a una muerte digna" en el país.

La 'Ley Trasciende', impulsada por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal, y la Coalición Muerte Digna Ya, busca "definir, reconocer y garantizar el derecho constitucional a la muerte digna" en la Constitución mexicana.

La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud en México para permitir la eutanasia o ayuda médica para morir, así como el Código Penal federal, para que no se criminalice la decisión autónoma y libre de los pacientes terminales.

"La Ley Trasciende no busca promover la muerte, busca humanizarla, busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía. Porque morir con paz también es un derecho", expuso Martínez, durante la presentación de la propuesta en el Senado.

Martínez pidió ver "más allá del tabú y el dogma" este tema que "despierta muchas emociones, temores y prejuicios".

"Los invito a mirar a los ojos de quienes ya no tienen esperanza médica, de quienes cada día piden sólo un poco de alivio, de quienes aman la vida, pero también desean poder despedirse con serenidad. Porque sí, amamos, vivir, amamos la vida, pero nuestro cuerpo, nuestro propio cascarón, ya no puede más", expresó.

La activista compartió así su experiencia, tras haber visto pacientes morir en agonía y condiciones que calificó de "insoportables".

"Les hablo desde la experiencia, desde los hospitales, desde las noches en vela, desde las lágrimas y la fe. He visto morir a compañeros en condiciones que ningún ser humano debería soportar, pegados ahí a una máquina de hemodiálisis en la lucha contra el cáncer y con todas las enfermedades que acontecen a nuestra sociedad", expuso.

Además, compartió el "miedo, incertidumbre y cansancio extremo" que ella misma atraviesa por su enfermedad. "Hoy, aún después de haber estado conectada 10 horas (a una máquina médica), estoy aquí presente y firme frente a ustedes para decirle que sí se puede, que ley Trasciende está preparada para llegar a México", afirmó.

La propuesta de ley será presentada este miércoles ante la Cámara de Diputados en México, en espera de que pueda ser discutida próximamente.

En México, la ley general de salud prohíbe "la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido", según indica el Artículo 166 Bis 21 de dicha legislación.

No obstante, veinte de los 32 estados de México cuentan con leyes de voluntad anticipada —también llamada eutanasia pasiva— que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos en momentos críticos.

Siete de cada 10 mexicanos están a favor de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, según una encuesta realizada en 2022 por la organización civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD).