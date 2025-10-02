¿Activaste el MTU? Bancos limitan transferencias desde hoy

A partir de este 1 de octubre todas las operaciones bancarias en línea tendrán un límite de 12,800 pesos por transacción

Desde hoy, todas las operaciones bancarias en línea tendrán un límite de 12,800 pesos por transacción, esto es conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó esta medida como un esquema de seguridad para las operaciones que una persona realice a través de la banca móvil y en línea para prevenir fraudes y robos de identidad.

Si usted no lo ha hecho, no podrá transferir montos mayores a la cantidad establecida. Cabe señalar que, si las personas desean transferir una cantidad mayor a los 12,800 pesos, tendrán que acudir a su sucursal bancaria por operación. Si tiene varias cuentas, se tiene que hacer en todas.

El MTU no limita el uso del dinero de los contribuyentes, ya que siempre estará disponible. Solo se pide una validación extra si excedes el monto.

La disposición aplica en instituciones de banca múltiple como BBVA, HSBC, Banamex, Banorte, Santander y Banco Azteca, aunque no afecta todavía a fintechs como Nu, Klar o Mercado Pago, ya que no operan bajo ese marco regulatorio.

Para activar el MTU en Banco Azteca: Ingresa a Ajustes > Centro de seguridad > Configuración de la app, establece tu monto diario y confirma con una foto de validación.

Sobre cómo activar el MTU en tu banco de preferencia, deberás acudir a la sucursal bancaria para solicitar información.

Aunque los expertos tienen sus dudas, de fondo ven una medida para fiscalizar aún más a los contribuyentes de siempre.

¿Quién fija el MTU?

Tú decides el monto desde tu banca digital o en sucursal. Si no lo defines antes del 1 de enero de 2026, tu banco lo calculará con base en tu historial. Pero después podrás cambiarlo en cualquier momento.

Aunque la medida es por temas de fraudes, el MTU no los elimina, pero refuerza la seguridad y protege tu patrimonio.