Activan Plan DN-III-E por lluvias en Baja California Sur

Militares realizan rescate de vehículos y retiro de escombros en La Paz y Comondú tras las intensas precipitaciones recientes.

Integrantes del Ejército Mexicano pertenecientes a la 3/a. Zona Militar activaron la fase de auxilio del Plan DN-III-E en los municipios de La Paz y Comondú, tras las intensas precipitaciones registradas en la entidad desde el pasado 1 de septiembre.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional despliegan labores de apoyo que incluyen el rescate de vehículos atascados, el retiro de escombros en vías públicas y la ejecución de recorridos preventivos en colonias con afectaciones. Asimismo, se mantiene la vigilancia en zonas inundadas para restringir el paso vehicular y evitar accidentes en las zonas de mayor riesgo.

Estas tareas integran los protocolos de respuesta inmediata ejecutados por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad de la población y atender contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos en la región.

Hasta el momento, las autoridades oficiales no han registrado personas fallecidas por las lluvias ni por las afectaciones atendidas en Baja California Sur.

Las acciones del Plan DN-III-E se mantienen en fase de auxilio y carácter preventivo, enfocadas en el rescate de automovilistas varados, desazolve de vialidades y resguardo de la población.