Activan operativo contra gusano barrenador y coordinan con EUA

La Sader señaló que la decisión adoptada por las autoridades estadounidenses responde a análisis técnicos realizados de manera permanente por ambos países

El Gobierno de México activó un operativo nacional para contener y revertir el avance del gusano barrenador del ganado (GBG), y afirmó que la reciente decisión de EUA de reorientar la liberación de moscas estériles hacia la franja fronteriza es consistente con el planteamiento técnico presentado por el país desde finales de 2025.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que México propuso desde noviembre de 2025 enfocar la dispersión de insectos estériles como una medida de contención de los frentes de avance de la plaga, con énfasis en zonas de mayor riesgo de desplazamiento hacia nuevas áreas ganaderas.

Coordinación técnica entre México y EUA contra el GBG

En un comunicado, la Sader señaló que la decisión adoptada por las autoridades estadounidenses responde a análisis técnicos realizados de manera permanente por ambos países y se alinea con la estrategia establecida en el plan de acción conjunto firmado en agosto de 2025.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo de esta coordinación es frenar la progresión del gusano barrenador hacia regiones ganaderas no afectadas, mediante acciones preventivas y de control biológico basadas en evidencia epidemiológica.

Operativo especial inició en diciembre en el noreste del país

La Sader, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que la operación especial contra el GBG comenzó el 26 de diciembre de 2025 en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y una parte de San Luis Potosí.

El objetivo central de esta estrategia es detener el avance del parásito y evitar su expansión hacia nuevas zonas ganaderas del país, particularmente en regiones con alta movilidad pecuaria.

Acciones en campo y control sanitario del ganado

El operativo contempla diversas acciones en campo, entre ellas la capacitación a productores, la curación de heridas y la aplicación de tratamientos preventivos al ganado susceptible.

Además, se reforzó la vigilancia epidemiológica y la notificación de casos mediante visitas directas a unidades de producción, así como medidas para la movilización segura del ganado, con inspección y tratamientos preventivos.

Estas acciones se realizan en coordinación con gobiernos estatales, asociaciones y uniones ganaderas, con el apoyo de la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad estatales.

Medidas en EUA y refuerzo en la franja fronteriza

El anuncio del Gobierno de México ocurrió un día después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiera una declaración de desastre estatal para fortalecer la respuesta ante la posible propagación del GBG hacia territorio texano.

Por su parte, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) informó el 30 de enero que mantendrá la dispersión de alrededor de 100 millones de moscas estériles por semana, pero reubicará aeronaves e insectos para reforzar la cobertura a lo largo de la frontera.

El plan estadounidense incluye ampliar el polígono de liberación con operaciones de aproximadamente 50 millas dentro de Texas, en la frontera con Tamaulipas, donde se han detectado 21 casos del gusano barrenador.

Panorama epidemiológico del gusano barrenador en México

En diciembre, México publicó un decreto para formalizar la activación del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal, lo que permite modificar medidas sanitarias para prevenir la entrada y diseminación del GBG.

Según el monitor epidemiológico de Senasica, el país acumulaba 14,783 casos desde el 20 de noviembre de 2024 y 799 casos activos hasta el corte del 29 de enero.

En cifras acumuladas, Chiapas encabezó el registro con 5,686 casos, seguido de Oaxaca (2,397), Veracruz (2,223) y Yucatán (1,649). En la frontera norte, Tamaulipas reportó 21 casos; Nuevo León, tres, y San Luis Potosí, 12.

Con información de EFE