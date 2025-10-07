Activa SEMAR el Plan Marina en 7 estados por huracán Priscilla

El operativo cuenta con 7,591 efectivos, tres Brigadas de Reacción a Emergencias; 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados

La Secretaría de Marina (SEMAR) activó la noche de este lunes el Plan Marina como una medida de prevención por el avance del huracán categoría 1, Priscilla, en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El operativo cuenta con 7,591 efectivos, tres Brigadas de Reacción a Emergencias con un total de 300 elementos; 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados, con los cuales se llevarán a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de los habitantes de los estados.

Además del despliegue de los efectivos, el operativo cuenta con siete cocinas móviles y 19 plantas potabilizadoras de agua.

También, la SEMAR informó que dos Brigadas de Reacción a Emergencias pertenecientes al Cuartel General del Alto Mando, con sede en Ciudad de México, se encuentran informadas.

Entre las acciones preventivas realizadas, se estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, así como recorridos con el fin de evaluar zonas de riesgo y alertar a la población en las colonias: Santiago Centro, Tucanes, Francisco Villa y Arboledas, con la participación de la Coordinadora Nacional de Protección Civil y autoridades locales, ante las lluvias ligeras y oleaje moderado.

Del mismo modo, se realizaron reuniones de coordinación con autoridades locales, se hicieron avisos de alertamiento a la comunidad marítima, se realizarán recorridos de vigilancia para mantenimiento del orden en los municipios de Manzanillo, Puerto Vallarta y Los Cabos.

En cuanto a las lluvias, vientos y oleaje que pueda traer el huracán, la Conagua (Comisión Nacional del Agua) informó que Priscilla se encuentra frente a las costas del Pacífico, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h.

Se espera que el huracán lleve lluvias intensas en Colima y Jalisco y muy fuertes en Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, y fuertes en Baja California Sur, además de oleaje de hasta seis metros.