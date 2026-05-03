Activa AICM protocolo por amenaza de bomba en avión

Se desplegó un operativo con personal de seguridad aeroportuaria y unidades especializadas en la detección de explosivos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) activó la tarde de este sábado un protocolo de seguridad tras recibir el reporte de una posible amenaza de bomba en una aeronave comercial, lo que derivó en la intervención inmediata de personal especializado.

De acuerdo con la información oficial, la alerta fue notificada por la aerolínea Viva Aerobus y estuvo relacionada con el avión matrícula XA-VBM, vinculado a los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida. La aeronave se encontraba estacionada en la posición 13 de la Terminal 1 al momento del aviso.

Inspección completa a aeronave y equipaje bajo protocolos internacionales

Tras la activación del protocolo, se desplegó un operativo con personal de seguridad aeroportuaria y unidades especializadas en la detección de explosivos, quienes realizaron una revisión integral tanto del avión como del equipaje.

El AICM detalló en su comunicado:

“Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo”.

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Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

La revisión se realizó conforme a estándares internacionales de seguridad en aviación civil, considerados de máxima prioridad ante cualquier indicio de riesgo.

En el operativo participaron distintas instancias encargadas de la seguridad aeroportuaria:

Personal AVSEC, responsable de prevenir actos de interferencia ilícita como terrorismo, sabotaje o secuestro

Unidad Naval de Protección Aeroportuaria

Equipo BLONAE, especializado en búsqueda y neutralización de artefactos explosivos

La intervención se realizó en coordinación con la comandancia del aeropuerto, lo que permitió ejecutar una respuesta controlada y sin incidentes mayores.

Afectaciones momentáneas y control de la situación

El incidente generó presencia visible de fuerzas de seguridad en la Terminal 1 y ajustes temporales en la operación del vuelo involucrado, lo que provocó momentos de tensión entre pasajeros y personal en la zona.

Sin embargo, no se reportaron evacuaciones masivas ni interrupciones prolongadas en las operaciones generales del aeropuerto, ya que el evento fue contenido en el área de plataforma.

Algunas versiones indicaron que se recibieron más de un aviso relacionado con la misma aeronave, lo que reforzó la decisión de mantener un protocolo completo de revisión antes de descartar cualquier riesgo.

Descartan amenaza y reanudan operaciones

Tras concluir la inspección, las autoridades confirmaron que no se localizaron explosivos, por lo que la amenaza fue considerada una falsa alarma.

Una vez descartado el riesgo, la aeronave fue liberada y el vuelo con destino a Mérida pudo continuar con su itinerario sin incidentes.

La amenaza de bomba reportada en el AICM quedó en una falsa alarma, pero evidenció la capacidad de reacción de las autoridades aeroportuarias, que activaron un operativo completo para descartar riesgos y mantener la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes del país.