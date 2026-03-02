Acta de defunción confirma muerte de 'El Mencho' por balazos

El líder del CJNG 'El Mencho', falleció por múltiples disparos durante un operativo federal en Tapalpa, según el Registro Civil

El acta de defunción número 3830 confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió a consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego, de acuerdo con el documento oficial elaborado por el Registro Civil de la Ciudad de México.

El certificado señala como causa del deceso un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

La descripción médica corresponde a lesiones por disparos en pecho, abdomen y piernas.

Según el acta, la muerte ocurrió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales realizaron el operativo en su contra.

El documento vincula el fallecimiento con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, abierta por la Fiscalía General de la República.

El registro oficial establece que Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, en la comunidad de Naranjo de Chila, región de Tierra Caliente.

También se indica que vivía en unión libre al momento de su muerte y que su Clave Única de Registro de Población (CURP) ya fue dada de baja del Registro Nacional de Población.

Cuerpo fue entregado a familiares

La tarde del 28 de febrero, la Fiscalía General de la República confirmó la entrega del cuerpo a sus familiares, luego de concluir los procedimientos legales y periciales, incluidas pruebas genéticas para verificar la identidad.

El acta establece que el destino final será la inhumación, sin que se hayan revelado públicamente detalles del sepelio.

Con la confirmación oficial del fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, autoridades consideran que se cierra un capítulo clave del narcotráfico en México, aunque persisten interrogantes sobre el futuro de la organización criminal que encabezó durante más de una década.